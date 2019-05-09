Cüneyt Çakır'ın dev kazancı ortaya çıktı

2015 yılında başlayan profesyonel hakemlikle birlikte maaşa bağlanan hakemlerin her geçen gün kazancı artıyor. Bir önceki sezon (2017-18) hakemlerin toplam kazancı 7 milyon 784 bin 355 TL'ye ulaştı.



VAR YENİ GELİR KAPISI OLDU



Bu sezon ise TFF, VAR (Video Assistant Referee) sistemine geçti. Bu yeni uygulamayla sahada görev yapan hakemlerin göremediği pozisyonları, masa başındaki hakemlerin pozisyonları, masa başındaki hakemlerin düzeltmesi ve adaleti sağlaması hedefleniyordu. Bu aynı zamanda hakemlere yeni bir gelir kapısı da oldu.



20 bin TL aylık sabit maaşın yanı sıra, 10 bin TL maç başı ücret alan hakemler VAR'da yaptıkları görev karşılığında maç başına 4 bin 400 TL kazanç elde etmeye başladı.



En çok VAR ve AVAR hakemliği yapan Barış Şimşek en çok kazanan hakem oldu. Şimşek 34 VAR hakemliğinden toplam 149 bin 500 TL gelir elde etti. Türkiye'nin en çok tanınan ve kazanan hakemi Cüneyt Çakır da VAR'da 26 maç görev aldı. Çakır bu karşılaşmalardan 114 bin 400 TL VAR geliri elde etti. Son derbinin tartışılan hakemi Bülent Yıldırım, 27 kez VAR başına oturdu, toplam 118 bin 800 TL para kazandı.









ÇAKIR 875 BİNLE ZİRVEDE



Hakemler 20 bin TL aylık, 10 bin TL maç başı, 4 bin 400 TL VAR ve 8 bin dolar Şampiyonlar Ligi'nden kazanıyor. UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç kazancı ise 4 bin 142 Dolar.



UEFA Elit Hakem kategorisinde yer alan Cüneyt Çakır, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 7 maç yönetti. Maç başına 8 bin dolar kazanan Çakır'ın bu kulvardan geliri toplam 340 bin TL civarında.



Çakır bu sezon Türkiye'de 22 kez orta hakem ve 26 kez de VAR hakemliği yaptı. Türkiye'deki lig ve kupa maçlarından 220 bin TL kazanan Çakır, VAR'dan gelen 114 bin 400 TL ile yurt içi gelirini 334 bin 400 TL'ye çıkarttı.



Çakır'ın 10 aylık maaşı ve Şampiyonlar Ligi gelirleriyle birlikte toplam sezonluk kazancı harcırahlar hariç 874 bin 400 TL'yi buldu. FIFA kokartlı hakemin harcırahlar ve sezonun kalan bölümünde alacağı maç sayısına göre geliri yaklaşık 1 milyon TL'yi bulacak.







MESSİ'NİN BASKILARI İŞE YARAMADI



Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 7 maç yöneten Çakır, en kritik karşılaşmalara atandı.



Son olarak Liverpool-Barcelona maçında düdük çalan Çakır, otoritelerden tam not aldı. Messi'nin baskılarına maruz kalan Çakır, kusursuz bir performans sergileyerek yıldız futbolculardan etkilenmediğini bir kez daha göstermiş oldu. (