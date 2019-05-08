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Yüzme yarışında skandal görüntüler!

Marmaris’te düzenlenen Uluslararası Aquamasters Yüzme Yarışları’nda skandal bir olay yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan video büyük tartışmalara neden oldu. 1.5 kilometre açık su yarışmasının finalinde 40 yaşındaki eski milli yüzücü Tolga Öcal, yarışı genel klasmanda kendinden önce bitirmek üzere olan 13 yaşındaki Seyfi Diker’i sudan çıkarken iterek düşürdü.

Spor / 08 Mayıs 2019 Çarşamba 12:48
Yüzme yarışında skandal görüntüler!
Video için tıklayın

Geçtiğimiz pazar günü İçmeler Mahallesi'nde gerçekleşen 1500 metre yarışında yarışan Deniz Yüzme Spor Kulübü'nden Seyfi Diker, sudan birinci olarak çıktı. Diker'in çıkışı esnasında 40-44 yaş kategorisinde yarışan Üsküdar Su Sporları yüzücüsü Tolga Öcal, bitiş çizgisinde önünde çıkan 13 yaşındaki küçük sporcuya çarparak yere düşürdü.

Ukraynalı Iryna Bolshakova, yarışı ilk sırada bitirirken Tolga Öcal çizgiyi geçen ikinci kişi oldu. 13 yaşındaki Seyfi Diker ise gözyaşlarına hakim olamadı. Yarışı 22.03'lük derecesiyle tamamlayan Öcal'ı, hakemler diskalifiye etti. Hakemler, 22.58'le büyüklerde ikinci sırada denizden çıkan Okan Ulaş'ı birinci ilan etti. Yarış hakemleri Seyfi Diker'i ise 22.01'lik dereceyle hem kendi kategorisinde hem de tüm yaş grubundan sporcuların yer aldığı genel klasmanda şampiyon ilan etti.

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