Trabzonspor'un yabancıları ligdeki 10 takıma bedel

Spor Toto Süper Lig'de son olarak İstiklal Mobilya Kayserispor'u 4-2 mağlup ederek Avrupa kupalarına katılmayı garantileyen Trabzonspor, üst basamaklara doğru tırmanışını sürdürürken, tarihinde yabancı futbolculardan verim aldığı en iyi dönemi de yaşıyor.



Yabancılar 39 gole imza attı



Trabzonspor, bu sezon kadrosunda 11 yabancı oyuncu bulunduruyor. Teknik Direktör Ünal Karaman, yabancı futbolcuların tamamından yararlandı. Bordo-mavililer, geride kalan 31 haftada 57 gol atarken, söz konusu gollerin 39'u yabancı futbolculardan geldi. 1995-1996 sezonunda 30 gol atan Shota ve Archil kardeşler'in rekorunu lig tamamlanmadan kıran yabancı oyuncular ligin bitimine 3. hafta kala daha çok gol atmanın hesaplarını yapıyor. Bordo-mavililerde Rodallega 13, Nwakaeme 10, Ekuban 5, Filip Novak ve Sosa 4, Onazi 2 ve Vahid Amiri de 1 gol kaydetti.



10 takımın attığı golden daha çok gol attılar



Trabzonspor'un yabancı futbolcuları, Süper Lig'de mücadele eden 10 takımdan daha çok gol attı. Ligin 31. haftası itibarıyla Fenerbahçe 38, Konyaspor 37, Antalyaspor 35, Alanyaspor 34, MKE Ankaragücü ve BB Erzurumspor 33, Göztepe 32, Kayserispor 31, Akhisarspor 30 ve Bursaspor 25 gol atarken, bordo-mavililerin yabancıları söz konusu takımlardan daha çok gol attı.



Trabzonspor ilk yarı atıyor, ikinci yarı coşuyor



Trabzonspor ligdeki müsabakaların ikinci yarılarında, ilk yarısına göre daha çok golle buluşuyor. Ligde topladığı 56 puanla 4. sıradaki yerini garantileyen Trabzonspor, gözünü üst basamaklara çevirdi. Ligin geri kalan 3 maçlık bölümünde 9 puan hedefleyen Karadeniz ekibi, 9 maçlık yenilmezlik serisini de sürdürmeyi planlıyor. Bordo-mavililer ligde attığı 57 golün 24'nü ilk yarıda atarken, 33 golü ise ikinci yarıda buldu. Karadeniz ekibi söz konusu gollerin 4'ü defanstan, 16'sı orta saha oyuncularından gelirken 36 gol ise forvetten geldi. 1 gol ise Trabzonspor'un Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği maçta Kadu kendi kalesine attı.