Real Madrid'den Mbappe için inanılmaz teklif

20 yaşındaki yıldızı astronomik bir bedelle transfer etmeye hazırlanan İspanyol kulübü, France Football'da yer alan habere göre transfer için 280 milyon euroluk bir teklif yapacak.



280 Milyon euroluk Mbappé transferi gerçekleşmesi halinde, bu futbol tarihinde bir futbolcuya verilen en yüksek bonservis ücreti olacak.



Real Madrid'nin Mbappe yanı sıra Neymar, Hazard, Pogba, Eriksen gibi isimlerle de ilgilendiği ifade ediliyor.