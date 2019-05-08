Galatasaray'dan Terim kararı!

Süper Ligin bitmesine 3 hafta kala liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, şampiyon olunması halinde en büyük hediyeyi Teknik Direktör Fatih Terim'e vermeyi planlıyor. Tecrübeli çalıştırıcının Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne heykeli dikilecek.



EN GÖRKEMLİ HEDİYE FATİH TERİM'E VERİLECEK



Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray, Başakşehir'in gerisinden gelip önce şampiyonluk yarışına tutundu, ardından da rakibini geçip zirveye kuruldu. Lider girdiği son 3 haftalarda hep mutlu sona ulaşmayı başaran Sarı-Kırmızılılar'da bir yandan son 3 haftaya konsantre olunurken diğer yandan da kutlama hazırlıkları şekilleniyor. Elbette takıma primler dağıtılacak, taraftar coşacak ama en görkemli hediye başarının mimarı Fatih Terim'e sunulacak.







ÖLÜMSÜZ OLACAK



Başkan Mustafa Cengiz ve ekibinin kutlama planlarının başında İmparator için yapılacak ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne yerleştirilecek heykel hazırlığı yer alıyor. Bu adımıyla Terim'i ölümsüzleştirecek olan yönetim taraftarın da duygularına tercüman olacak. Konunun şu an için tasarı aşamasında olduğu ve şampiyonluk kupası kaldırılır kaldırılmaz hayata geçirileceği öğrenildi.