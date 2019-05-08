Beyaz Gazete Ana Sayfa

Galatasaray'dan Terim kararı!

Galatasaray'ın başında 8. şampiyonluğuna adım adım yaklaşan Fatih Terim için sezon sonu büyük bir sürpriz hazırlanıyor. Tecrübeli çalıştırıcının Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne heykelinin dikilmesi düşünülüyor.

Spor / 08 Mayıs 2019 Çarşamba 11:11
Galatasaray'dan Terim kararı!

Süper Ligin bitmesine 3 hafta kala liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, şampiyon olunması halinde en büyük hediyeyi Teknik Direktör Fatih Terim'e vermeyi planlıyor. Tecrübeli çalıştırıcının Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne heykeli dikilecek.

EN GÖRKEMLİ HEDİYE FATİH TERİM'E VERİLECEK

Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray, Başakşehir'in gerisinden gelip önce şampiyonluk yarışına tutundu, ardından da rakibini geçip zirveye kuruldu. Lider girdiği son 3 haftalarda hep mutlu sona ulaşmayı başaran Sarı-Kırmızılılar'da bir yandan son 3 haftaya konsantre olunurken diğer yandan da kutlama hazırlıkları şekilleniyor. Elbette takıma primler dağıtılacak, taraftar coşacak ama en görkemli hediye başarının mimarı Fatih Terim'e sunulacak.



ÖLÜMSÜZ OLACAK

Başkan Mustafa Cengiz ve ekibinin kutlama planlarının başında İmparator için yapılacak ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne yerleştirilecek heykel hazırlığı yer alıyor. Bu adımıyla Terim'i ölümsüzleştirecek olan yönetim taraftarın da duygularına tercüman olacak. Konunun şu an için tasarı aşamasında olduğu ve şampiyonluk kupası kaldırılır kaldırılmaz hayata geçirileceği öğrenildi.

Ali Sami YenTeknik DirektörMustafa CengizŞampiyonluk KupasıSpor Kompleksi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar