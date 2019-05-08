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Fenerbahçe Beko'ya kötü haber

THY Euroleauge Final-Four’da mücadele edecek olan Fenerbahçe Beko’da Gigi Datome ve Joffrey Lauvergne’nin sakatlıklarından dolayı final-four müsabakalarında forma giyemeyeceği açıklandı.

Spor / 08 Mayıs 2019 Çarşamba 11:08
Fenerbahçe Beko'ya kötü haber

Fenerbahçe Beko'ya final-four öncesi kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin İtalyan basketbolcusu Gigi Datome ve Fransız oyuncusu Joffrey Lauvergne'nin sakatlığından dolayı görev alamayacağı belirtildi. Sakatlığı bulunan diğer oyuncular Vesely ve Kalinic'in ise duruma göre final-fourda sahada olup olmayacağı belli olacağı aktarıldı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları devam eden oyuncularımız Joffrey Lauvergne ve Gigi Datome, ekibimizin 17-19 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde oynayacağı Final Four karşılaşmalarında forma giyemeyecektir.

Takımımızda, sakatlık sorunları nedeniyle formalarından bir süredir uzak kalan Jan Vesely ve Nikola Kalinic'in ise tedavi süreçleri devam etmektedir. İki sporcumuzun son durumuna, sağlık durumlarının gelişimi gözlemlenerek Final Four öncesinde karar verilecektir.'

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