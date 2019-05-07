Muammer Aylar sonra oynadı

Spor Toto Süper Lig’de 31. haftayı 37 puanla noktalandıran İstikbal Mobilya Kayserispor’da kaleci Muammer Yıldırım, aylar sonra lig maçında forma giydi. Rumen kaleci Lung’un yedeği olarak sarı kırmızılı takımda görev yapan kaleci Muammer, Trabzonspor maçında oynadı. Maçın 38. dakikasında rahatsızlanarak oyundan çıkan Lung’un yerine oyuna dahil olan Muammer 5,5 ay sonra lig maçında forma giydi.



Son olarak 23 Aralık 2018 günü Erzurumspor-Kayserispor maçında sahaya çıkan Muammer 5,5 ay sonra süre aldı. Bu sezon sarı kırmızılı forma ile 5 maça çıkan Muammer Yıldırım, 413 dakika sahada kaldı. Muammer Yıldırım’ın bu sezon oynadığı maçlar ve aldığı süreler şöyle:



28.10.2018 Kayserispor-Sivasspor 2-0 (90 dk)



04.11.2018 Ankaragücü-Kayserispor 3-1 (90 dk)



10.11.2018 Kayserispor-Galatasaray 0-3 (90 dk)



23.12.2018 Erzurumspor-Kayserispor 1-1 (90 dk)



06.05.2019 Trabzonspor-Kayserispor 4-2 (53 dk)