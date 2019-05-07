TFF'nin resmi sitesinden PFDK sevklerine ilişkin yapılan açıklama şöyle:



'MKE Ankaragücü Kulübü'nün 04.05.2019 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



Çaykur Rizespor Kulübü'nün 04.05.2019 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



Fenerbahçe Kulübü'nün 04.05.2019 tarihinde oynanan Kasımpaşa-Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



Antalyaspor, Kulübü'nün 05.05.2019 tarihinde oynanan Göztepe-Antalyaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Galatasaray Kulübü'nün 05.05.2019 tarihinde oynanan Galatasaray-Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Beşiktaş Kulübü'nün 05.05.2019 tarihinde oynanan Galatasaray-Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve '6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nün 06.05.2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



Atiker Konyaspor Kulübü'nün 06.05.2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve '6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



Trabzonspor Kulübü'nün 06.05.2019 tarihinde oynanan Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.'



