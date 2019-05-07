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Beşiktaş, Yıldırım’ı MHK’ya şikâyet edecek

Siyah beyazlılarda derbinin hakemine öfke bitmiyor.

Spor / 07 Mayıs 2019 Salı 10:54
Beşiktaş, Yıldırım’ı MHK’ya şikâyet edecek

Bülent Yıldırım'ın Galatasaray lehine taraflı bir yönetim gösterdiğini savunan Beşiktaş yönetimi, Merkez Hakem Kurulu yetkilileriyle görüşüp, şikâyetlerini iletecek.

BEŞİKTAŞ yönetimi, G.Saray maçının hakemi Bülent Yıldırım'ı Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) şikâyet edecek. Yıldırım'ın böylesine önemli bir karşılaşmada taraflı bir yönetim gösterdiğini savunan siyah beyazlılar, şikâyetlerini 5 maddede topladı:

1- Lens, Caner, Vida, Gökhan Gönül ve Ljajic'e haksız yere sarı kartlar gösterilerek bu futbolcular pasifize edildi.

2- İkili mücadelelerde takdir haklarını hep G.Saray'dan yana kullandı.

3- İlk golden önce top Mariano'dan taca çıksa da atış Galatasaray'a verildi ve devamında Onyekuru'nun golü geldi.

4- Luyindama, Atiba'ya kasten dirsek attı. Kırmızı kartlık bu harekete faul bile verilmedi.

5- G.Saraylı futbolcuların Burak Yılmaz'a maç boyu yaptığı sert hareketlere göz yumdu.

LensBeşiktaşGalatasarayGökhan GönülMerkez Hakem Kurulu


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