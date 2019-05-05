Beyaz Gazete Ana Sayfa

VakıfBank üst üste 3. kez şampiyon

VakıfBank, Eczacıbaşı'nı seride 3-2 yenerek ligde üst üste üçüncü şampiyonluğuna ulaştı.

Spor / 05 Mayıs 2019 Pazar 15:27
VakıfBank üst üste 3. kez şampiyon

Venüs Sultanlar Ligi play-off final serisi 5. maçında VakıfBank ile Eczacıbaşı, şampiyonluk mücadelesi verdi. Vakıfbank 3-0 kazandığı setler sonunda seride durumu 3-2'ye getirerek üst üste 3. kez şampiyon oldu.

11. ŞAMPİYONLUK

Türk basketbolunun lokomotiflerinden olan VakıfBank, 11. şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. VakıfBank, 1991-1992, 1992-1993, 1996-1997, 1997-1998, 2003-2004, 2004-2005, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019 sezonlarında ipi göğüsledi.

VakıfbankŞampiyonEczacıbaşı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar