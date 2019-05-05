VakıfBank üst üste 3. kez şampiyon

Venüs Sultanlar Ligi play-off final serisi 5. maçında VakıfBank ile Eczacıbaşı, şampiyonluk mücadelesi verdi. Vakıfbank 3-0 kazandığı setler sonunda seride durumu 3-2'ye getirerek üst üste 3. kez şampiyon oldu.



11. ŞAMPİYONLUK



Türk basketbolunun lokomotiflerinden olan VakıfBank, 11. şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. VakıfBank, 1991-1992, 1992-1993, 1996-1997, 1997-1998, 2003-2004, 2004-2005, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019 sezonlarında ipi göğüsledi.