Beyaz Gazete Ana Sayfa

Süper Lig'in zirvesinde son durum

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Süper Lig'in zirvesinde değişim yaşandı. Sarı-kırmzılılar averajla lider olurken, Beşiktaş yarıştan koptu.

Spor / 05 Mayıs 2019 Pazar 21:53
Süper Lig'in zirvesinde son durum

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından zirve yeniden şekillendi.

Sarı-kırmızılı takım en yakın takipçisi Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti ve 21 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu.

Şampiyonluk umudu olan Beşiktaş, bu sonucun ardından şansını çok zora soktu ve zirvenin 4 puan gerisinde kaldı. Kalan haftalarda gözler daha çok Galatasaray ve Başakşehir maçlarına çevrilecek.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ

63 puana yükselen sarı-kırmızılılar, kalan 3 maçını kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray, 33. hafta evinde oynayacağı Başakşehir maçında rakibine yenilmemesi durumunda da liderliğini koruyabilir. İki takım arasında oynanacak maç berabere biterse deplasman golüne bakılmıyor. İlk maç da berabere bittiği için sezon sonu genel averaja bakılacak. Galatasaray'ın 35, Başakşehir'in ise 27 avereajı bulunuyor.



Galatasaray'ın kalan maçları şu şekilde:

Ç.Rizespor (D)
Başakşehir
Sivasspor(D)

BAŞAKŞEHİR'İN TÜM MAÇLARINI KAZANMASI LAZIM

Uzun süredir ligi lider götüren ancak bu hafta zirveyi Galatasaray'a kaptıran Abdullah Avcı'nın öğrencileri kalan maçlarının hepsini kazanması halinde şampiyon olacak.

İstanbul ekibi G.Saray'la berabere kalır, diğer iki maçını ise kazanırsa o zaman şampiyonu genel averaj belirleyecek.

Başakşehir'in kalan maçları şu şekilde:

Başakşehir – Ankaragücü
Galatasaray – Başakşehir (D)
Başakşehir – Alanyaspor

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU ŞU ŞEKİLDE

Fikret Orman Beyaz Futbol'a konuştu Fikret Orman Beyaz Futbol'a konuştu Fatih Terim'den maç sonu açıklamalar Fatih Terim'den maç sonu açıklamalar Şenol Güneş'ten maç sonu açıklamalar Şenol Güneş'ten maç sonu açıklamalar Süper Lig'in zirvesinde son durum Süper Lig'in zirvesinde son durum Galatasaray derbide liderliğe yükseldi Galatasaray derbide liderliğe yükseldi

AnkaragücüBeşiktaşŞampiyonGalatasarayAbdullah Avcı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar