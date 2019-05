Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş'ı 2-0 yenen Galatasaray, averajla liderliğe yükseldi.



Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'nda oynanan derbide rakibini, Henry Onyekuru ve Fernando Reges'in golleriyle 2-0 yenerek, şampiyonluk yarışında çok önemli bir galibiyete imza attı.



Süper Lig'de puanını 63'e çıkaran Galatasaray, aynı puanda bulunan Medipol Başakşehir'in averajla önüne geçti ve liderlik koltuğuna oturdu.



Sarı-kırmızılı takım, ayrıca sezonun ilk yarısında deplasmanda 1-0 yenildiği Beşiktaş karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle, olası puan eşitliğinde ikili averajda rakibinin önüne geçti.



Galatasaraylı futbolcular, karşılaşmanın ardından tribünlere giderek, galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı.







- 21 hafta aradan sonra lider



Galatasaray, Süper Lig'de uzun bir aradan sonra liderlik koltuğuna oturdu.



Ligde en son 9. haftada liderlik yaşayan sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş karşısında elde ettiği galibiyetle 21 hafta aradan sonra zirveye yerleşti.



- Yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı.



Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 11 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.



Galatasaray, bu müsabakalarda Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Antalyaspor, Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Beşiktaş'ı yenerken, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor ile berabere kaldı.







- Onyekuru gol sayısını 13 yaptı



Derbi maçta Galatasaray'ın ilk golünü atan Henry Onyekuru, Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 13'e çıkardı.



Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en skorer ismi olan Nijeryalı futbolcu, karşılaşmanın 44. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.



Müsabakanın 55. dakikasında Galatasaray'ın ikinci golüne imza atan Fernando Reges ise bu sezon ligde ikinci kez ağları havalandırdı.







- Belhanda cezalı duruma düştü



Karşılaşmada sarı kart gören Younes Belhanda, cezalı duruma düştü.



Faslı futbolcu, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.



- Penaltı kararı VAR'la iptal edildi



Karşılaşmada Galatasaray lehine verilen penaltı kararı, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla iptal edildi.



Müsabakanın 67. dakikasında sağdan ceza sahasına giren Diagne, Vida'dan sıyrılmak isterken yerde kalınca hakem Bülent Yıldırım penaltı kararı verdi.



Daha sonra VAR odasıyla görüşen Bülent Yıldırım, pozisyonun ofsayt olduğunu belirterek penaltı kararını iptal etti.







- Türk Telekom Stadı'nda seyirci rekoru kırıldı



Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk ettiği derbide seyirci rekoru kırıldı.



Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 51 bin 578 biletli taraftarın izlediği açıklandı. Bu sayının, Türk Telekom Stadı'nda ulaşılan en yüksek taraftar sayısı olduğu belirtildi.



- Orman ve Güneş aleyhine tezahürat



Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşmanın son bölümünde Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş aleyhine tezahürat yaptı.



Sarı-kırmızılı taraftarlar, 'Fikret Orman paralar nerde' ve 'Tiyatrocu Şenol Güneş' diye tezahüratta bulundu.