Trabzonspor taktik çalıştı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri devam eden Onazi ve Pereira katılmadı. Bordo-mavililer ısınmanın ardından taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirirken, basına kapalı olarak yapılan çalışmanın son bölümünde ise oyuncular şut idmanı yaptı. Trabzonspor, İstiklal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.