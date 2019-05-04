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Quaresma 11'e, Lens'in durumu belirsiz!

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, sakatlığı geçen Quaresma’yı ilk 11’de sahaya sürmeyi planlıyor. Formu tartışılan Lens’in durumu ise Adriano’ya bağlı!

Spor / 04 Mayıs 2019 Cumartesi 14:28
Quaresma 11'e, Lens'in durumu belirsiz!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, zorlu Galatasaray maçı öncesinde kadroyu belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda sakatlığı geçen ve Ankaragücü karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olan Ricardo Quaresma’nın derbide ilk 11’de sahada olması bekleniyor. Bunun dışında sakatlığını atlatan bir diğer isim olan Adriano da, Galatasaray maçında ilk 11’de sahada olabilir. Savunmada Gökhan Gönül, Vida ve Mirin’e şans verecek olan Şenol Güneş, sol bekte Adriano’yu oynatması durumunda Caner Erkin’i sol açıkta sahaya sürmeyi planlıyor. Ancak Adriano forma giymezse, Caner Erkin sol bekte olacak. Atiba-Dorukhan ikilisinin ön liberoda şans bulacağı derbide orta sahada Adem Ljajic, forvette ise Burak Yılmaz sahaya çıkacak. Sol kanat konusunda ise Güneş’in elinde iki alternatif bulunuyor. Quaresma’yı sağ açıkta oynatmayı planlayan Güneş, sol açıkta Güven ya da Lens’ten birini sahaya sürmeyi planlıyor. Lens’in daha tecrübeli olması, Hollandalı futbolcuyu bir adım öne taşırken, Adriano’nun ilk 11’de sahada olması durumunda bu bölgede Caner’in oynama ihtimali daha yüksek olacak ve hem Güven hem de Lens kulübede olacak.

AnkaragücüBurak YılmazŞenol GüneşCaner ErkinGökhan Gönül


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