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G.Saray'ın bu sezon derbi galibiyeti yok

Galatasaray, bu sezon oynadığı üç derbide 2 beraberlik alırken, 1 kez de yenildi.

Spor / 04 Mayıs 2019 Cumartesi 11:56
G.Saray'ın bu sezon derbi galibiyeti yok

Spor Toto Süper Lig’de yarın Beşiktaş’ı ağırlayacak Galatasaray’ın bu maç öncesinde 2018-2019 sezonunda derbi galibiyeti bulunmuyor. Sarı-kırmızılılar, bu sezon 2 kez Fenerbahçe ve 1 kez de Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Aslan, sarı-lacivertliler ile içeride 2-2, deplasmanda da 1-1 berabere kaldı. Cimbom, Vodafone Park’ta karşılaştığı siyah-beyazlılara da 1-0 mağlup oldu. Galatasaray, en son derbi galibiyetini geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Türk Telekom Stadyumu’nda mücadele ettiği Beşiktaş’ı 2-0 mağlup ederek elde etmişti.

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