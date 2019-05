Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı rahat geçti

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-1 yenerek, dış dahadaki 7,5 aylık galibiyet hasretini dindirdi.



Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 13. dakikasında kaleci Harun Tekin'in hatası sonucu Roman Neustaedter'in kendi kalesine attığı golle geri düşen Fenerbahçe, Eljif Elmas, Mathieu Valbuena ve Roberto Soldado'nun golleriyle rakibini 3-1 mağlup etti.



Bu maça kadar ligdeki ilk ve tek deplasman galibiyetini 16 Eylül 2018'de alan Fenerbahçe, daha sonraki 12 dış saha maçında da galip gelememişti.



Sarı-lacivertliler, dış sahada galibiyet hasretini 7,5 ay sonra Kasımpaşa karşısında dindirmiş oldu ve deplasmandaki ikinci galibiyetini elde etti.







- 4 maç sonra kazandı ve rahatladı



Fenerbahçe, Süper Lig'de 4 maç sonra kazandı ve düşme hattının 7 puan üstüne çıkarak rahat bir nefes aldı.



Kasımpaşa maçında 4 maçlık galibiyet hasretini noktalayan sarı-lacivertliler, puanını 37'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 12. sıraya çıktı.



- Maça VAR damga vurdu



Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanan maça adeta VAR damga vurdu.



Maçta Fenerbahçe'nin attığı 3 gol VAR uyarısı sonucu gelirken, sarı-lacivertlilerin bir golü ise VAR incelemesi sonrası iptal edildi.



Müsabakanın 20. dakikasında Eljif Elmas'ın attığı gol yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırması gerekçesiyle sayılmadı. Daha sonra VAR odasından gelen uyarıyla pozisyonun ofsayt olmadığı hakeme bildirildi ve gol kararı verildi.



Karşılaşmanın 40. dakikasında ise Fenerbahçe, Maurico Isla ile bir gol daha buldu. Hakem gol kararı verirken, VAR odasından Roberto Soldado'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle pozisyonun incelenmesi tavsiyesinde bulunuldu. Pozisyonu inceleyen hakem Halis Özkahya, gol kararını ofsayt gerekçesiyle iptal etti.



İkinci yarıda Veysel Sarı'nın ceza yayının üzerinde Soldado'ya yaptığı faul VAR incelemesi sonrası verildi. Kazanılan serbest vuruşu 72. dakikada Valbuena gole çevirdi.



Maçın 74. dakikasında ise Soldado'nun attığı golün pasını veren Mehmet Ekici'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı. Yapılan VAR incelemesinden sonra pozisyonun ofsayt olmadığı tespit edildi ve gol kararı verildi.







- Valbuena'dan etkili performans



Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Valbuena, gösterdiği performansla galibiyette önemli bir rol oynadı.



Eljif Elmas'ın attığı golün pasını veren Valbuena, frikikten attığı golle de takımını öne geçirdi. Bu sezon gol sayısını 3'e çıkaran Valbuena, gol pası sayısını ise 7'ye yükseltti.



- Harun'dan büyük hata



Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin büyük bir hata yaparak takımının gol yemesine sebebiyet verdi.



Maçın 13. dakikasında Roman Neustaedter'in altı pasın içine attığı geri pasta topu kontrol edemeyen ve ayağının altından kaçıran Harun Tekin'in hatasından sarı-lacivertliler 1-0 geriye düştü.



Golden sonra büyük bir üzüntü yaşayan Harun'a destek teknik direktör Ersun Yanal'dan geldi. Yanal yedek kulübesindeki ve sahadaki oyunculardan da Harun'a destek olmalarını istedi.







- Elif Elmas'tan 3. gol



Fenerbahçe'de son haftaların formda ismi Eljif Elmas, bu sezon 3. kez gol sevinci yaşadı.



İki hafta önce Galatasaray derbisinde de bir gol atan Elmas, ligin 5. haftasında Atiker Konyaspor maçında 1-0 kazandıkları maçta da takımının tek golünü kaydetmişti.



Fenerbahçe'nin son golünü kaydeden Soldado ise bu sezon 5. kez rakip fileleri havalandırdı.



- Kasımpaşa'nın hasreti 13 maça çıktı



Kasımpaşa, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 13 maçta da galip gelemedi.



Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 2-0'lık sonuçla alan lacivert-beyazlılar, daha sonraki 13 maçtan 11'ini yitirdi, 2'sinde berabere kaldı.