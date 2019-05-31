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Galatasaray'da 5 futbolcu listede!

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, özellikle kadroda bulunan yerli oyuncuları değiştirmek istiyor. Bunun için düğmeye basıldı.

Spor / 31 Mayıs 2019 Cuma 10:59
Galatasaray'da 5 futbolcu listede!

Bu sezon genelde yabancı futbolcularla kadrosunu şekillendiren ve ligde 22.şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da büyük bir yerli futbolcu operasyonu olacağı ortaya çıktı. Elindeki Türk oyuncuların hemen hemen hiç birinden verim alamayan Fatih Terim, scout ekibini harekete geçirirken sarı kırmızılı kulübün izleme heyetinin alt liglere kadar indiği öğrenildi.

5 FUTBOLCU GÖNDERİLECEK

Akşam'da yer alan habere göre; Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Muğdat Çelik, Sinan Gümüş, Emre Akbaba, Ahmet Çalık gibi tecrübeli isimlerden beklediği katkıyı göremeyen tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in şimdiden listesine 5 yerli futbolcuyu aldığı belirtilirken, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın verilen talimat doğrultusunda çalışmalara başladığı kaydedildi.



LİSTENİN BAŞINDA DENİZ TÜRÜÇ VAR

İyi bir yerli jenerasyonu yakalamak isteyen Galatasaray'ın ilgilendiği futbolcuların başında Kayserispor'un yıldızı Deniz Türüç olduğu anlaşılırken, Albayrak'ın bu transfer için 3 milyon euro + Ömer Bayram'ı teklif ettiği ifade edildi. Deniz haricinde Bursaspor'da top koşturan Umut Meraş ve Furkan Soyalp'e de talip olan Cimbom'un, Antalyaspor'un genç yeteneği Harun Alpsoy'u da takibe aldığı bildirildi. Bu 4 oyuncunun haricinde Taylan Antalyalı için Trabzonspor'la yarış halinde olan Galatasaray'ın Erzurumspor'la görüşmelerini sürdürdüğü iddia edildi.


Teknik DirektörFatih TerimAbdurrahim AlbayrakSinan GümüşAhmet Çalık


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