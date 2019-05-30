PFDK'dan Hasan Şaş'a tarihi ceza!

PFDK, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçındaki olaylar nedeniyle Galatasaray Antrenörü Hasan Şaş'a 8 maç ceza verdi.



PFDK açıklamasında şöyle denildi:



'GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü HASAN GÖKHAN ŞAŞ'ın, 19.05.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi, görevliye yönelik saldırısı ve tekerrürü nedeniyle takdiren 8 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 31.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına verilmiştir.'



Galatasaray yöneticisi Şükrü Hanedar'a da rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin TL para cezası verildi.