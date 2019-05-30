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Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu

Medipol Başakşehir ile anlaşarak yollarını ayıran Abdullah Avcı, Beşiktaş Kulübü ile anlaştı. Avcı'nın Beşiktaş'tan yıllık 12 milyon TL kazanacağı öğrenildi.

Spor / 30 Mayıs 2019 Perşembe 16:21
Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu

Şenol Güneş'le yollarını ayıran Beşiktaş, teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'yı getirdi.

Beinsports'ta yer alan habere göre, siyah beyazlılar, Avcı'yla yıllık 12 milyon TL'den üç yıllık anlaşma sağlarken yarın Vodafone Park'ta düzenlenecek törenle resmi imzaların atılacağı öğrenildi. Abdullah Avcı'nın teknik ekibinde kimlerin olacağı ise ilerleyen günlerde belli olacak.

2003-2004 sezonunda Medipol Başakşehir'in başına geçen Abdullah Avcı, 2014'te yaşadığı milli takım macerasının ardından yeniden İstanbul ekibinin başına geçmişti.




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