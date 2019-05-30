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Belhanda'ya sürpriz teklif

Galatasaray Kulübü, FFP'ye takılmamak için oyuncu satmak istiyor. Bunun için ise akla gelen ilk isimlerden olan Belhanda'ya Dinamo Kiev'den 9,5 milyon euroluk bir teklifin geldiği ancak sarı kırmızılı ekibin bu rakamı yukarı çekmek istediği belirtildi.

Spor / 30 Mayıs 2019 Perşembe 11:04
Belhanda'ya sürpriz teklif

Maicon için Suudi Arabistan'dan gelen 1,7 milyon eurokiralama ücretini kasasına koyan Galatasaray, Luyindama'nın 5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullandı.

Yaz transfer dönemine - 3,3 milyon eurobütçe ile girecek sarı-kırmızılı kulüp, FFP'ye takılmamak için oyuncu satışı yapmak zorunda. Bunun için görünen ilk isim ise Belhanda.



Sabah'ta yer alan habere göre; Devre arasında Al-İttihad'ın kapısından dönen Belhanda'ya bir başka Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal talip oldu. Al Hilal'de Gomis de forma giyiyor

Galatasaray, Belhanda'nın bonservisini 10 milyon euro olarak belirledi. Faslı 10 numara için Dinamo Kiev'e 8 milyon eurobonservis + 1,5 milyon euro bonus ödeyen sarı-kırmızılı kulüp, Terim'in memnun olduğu Belhanda'dan zarar etmek istemediği için 10 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeyecek.

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