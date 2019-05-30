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Abdullah Avcı resmen ayrıldı

Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Spor / 30 Mayıs 2019 Perşembe 14:44
Abdullah Avcı resmen ayrıldı

M.Başakşehir Kulübü, Beşiktaş ile anlaşan Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Turuncu-lacivertli ekibin internet sitesinden yapılan açıklamada, 'İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü kurulduğu günden bu yana takımımızın teknik direktörlüğünü yapan, başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın 13 yıllık yol arkadaşı ve değerli dostu Abdullah Avcı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, kendisinin isteği doğrultusunda karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Futbolun bilimsel yanına önem veren, karakteri ve duruşuyla Türk futbolu için örnek bir profil olan Abdullah Avcı ile uzun yıllardır süren birlikteliğimiz, bugün itibariyle sona ermiş bulunmaktadır. Kulübümüzün gelişme ve büyüme sürecinde verdiği tüm emekler için Abdullah Avcı'ya teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz' denildi.



BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI BEKLENiYOR
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Abdullah Avcı bugün bir görüşme gerçekleştirmişti. Beşiktaş'ın 55 yaşındaki teknik adamla anlaşma sağlandığını duyurması bekleniyor.


Teknik DirektörBeşiktaşGöksel GümüşdağAbdullah Avcı


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