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Tuğçe Taylak milli takımda

Büyükşehir Belediyespor Kulübü kano branşı sporcusu Tuğçe Taylak, Almanya’da yapılacak olan 11. Brandeburg Junior Cup’ta millî formayla yarışacak.

Spor / 03 Mayıs 2019 Cuma 17:50
Tuğçe Taylak milli takımda

Alt yapısından yetiştirdiği sporcularla uluslararası arenada adından söz ettiren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, millî takıma bir sporcu daha gönderme başarısı gösterdi. Yeşil-beyazlıların alt yapısından yetişen ve Türkiye’nin önemli Kano sporcuları arasına giren Tuğçe Taylak, Almanya’da yapılacak olan 11. Brandenburg Junior Cup’ta Türkiye’yi ve Bursa’yı temsil edecek.

BrandenburgBelediyesporKanoUluslararası


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