Tuğçe Taylak milli takımda

Alt yapısından yetiştirdiği sporcularla uluslararası arenada adından söz ettiren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, millî takıma bir sporcu daha gönderme başarısı gösterdi. Yeşil-beyazlıların alt yapısından yetişen ve Türkiye’nin önemli Kano sporcuları arasına giren Tuğçe Taylak, Almanya’da yapılacak olan 11. Brandenburg Junior Cup’ta Türkiye’yi ve Bursa’yı temsil edecek.