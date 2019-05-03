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Sivas'ta sessiz gece!

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında DG Sivasspor, sahasında Medipol Başakşehir’i konuk etti. Müsabaka golsüz beraberlikle tamamlandı.

Spor / 03 Mayıs 2019 Cuma 21:29
Sivas'ta sessiz gece!
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Spor Toto Süper Ligin 31. haftasının açılış maçında Medipol Başakşehir, Sivasspor ile deplasmanda karşılaştı. Halil Umut Meler'in yönettiği mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla turuncu-lacivertliler, son 4 haftada 10 puan kaybetti.

BAŞAKŞEHİR HAFTAYA ANKARAGÜCÜ'NÜ KONUK EDECEK

37 puana yükselen Sivasspor, Süper Ligin 32. haftasında Göztepe'ye konuk olacak. Haftayı 63 puanla kapatan Medipol Başakşehir ise önümüzdeki hafta Ankaragücü'nü konuk edecek.



"BU 1 PUAN BİZİM İÇİN ÖNEMLİYDİ"

Maç sonrası konuşan Özer Hurmacı, "Başakşehir'e karşı nasıl oynamamız gerekiyorsa, öyle oynadık. Önce durdurduk, sonra gol bulmaya çalıştık. Gol olmasa bile futbol seyircisinin memnun olduğunu düşünüyorum. Bu 1 puan bizim için önemliydi, bizim için iyi oldu diyebilirim." dedi.

SivassporMustafa Emre EyisoyMedipol Başakşehir


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