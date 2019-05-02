Şampiyon son maçta belirlenecek

Vestel Venus Sultanlar Ligi final etabı dördüncü maçında Eczacıbaşı Vitra, Burhan Felek Spor Salonu’nda karşılaştığı VakıfBank’ı 3-2 mağlup etti ve seriyi 2-2’ye getirdi. Serinin son maçı 5 Mayıs Pazar günü saat 14.00’de oynanacak ve kazanan şampiyonluğunu ilan edecek.