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O isim Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı!

Fenerbahçe'nin sezon başında Swansea City'den kiraladığı Andre Ayew, sarı-lacivertlilere ''Kişisel olarak konuşmam gerekirse, daha iyisini yapmalıydım.'' sözleriyle veda etti.

Spor / 29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:38
O isim Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı!

Geçen sezon başında Swansea City'den büyük umutlarla kiralanan ancak beklentilerin altında kalan Andre Ayew, Fenerbahçe'ye veda etti.

TECRÜBELERLE AYRILIYORUM

Sporx'te yer alan habere göre Ayew, 'Umarım Fenerbahçe gelecek sezon daha iyi olur. Kişisel olarak konuşmam gerekirse, daha iyisini yapmalıydım. Fenerbahçe büyük bir kulüp ve buradaki anılarım sonsuza dek benimle kalacak. Tüm taraftarlara, kulübe ve çalışanlara teşekkür ediyorum. Bu kulüpten edindiğim tecrübelerle ayrılıyorum. Bizim için çok zor bir yıldı ama sezonu güçlü bitirmeyi başardık.' ifadelerini kullandı.



Bu sezon Fenerbahçe'yle tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Ayew, 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

2 İSİM AYRILMIŞTI

Daha önce Mathieu Valbuena ve Roman Neustadter de, Fenerbahçe'ye veda eden diğer isimler olmuşlardı.

FenerbahçeSwansea CityMathieu Valbuena


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