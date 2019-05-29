Fatih Altaylı Fenerbahçe'yi ti'ye aldı!

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe'de, tek sorumlu Sportif Direktör Damien Comolli olarak gösteriliyor.



Gazeteci Fatih Altaylı, Comolli üzerinden Fenerbahçelilerle dalga geçerken, taraftarı kızdıracak bir yazı kaleme aldı.



'10 SENE DİŞİNİZİ SIKIN'



Comolli'nin daha önce çalıştığı takımların haftasonu Şampiyonlar Ligi finali oynayacağına dikkat çeken Altaylı, Fenerbahçelileri 10 sene beklemeye davet etti.



Tottenham ve Liverpool'dan kovulduğunu belirten Altaylı, şunları yazdı;



Avrupa futbolu bu hafta sonu oynanacak bir büyük maç ile sezonu kapatıyor.



Bugün UEFA Avrupa Ligi finali var.



Pazar akşamı ise son büyük maç, Şampiyonlar Ligi finali.



Bu akşam Arsenal ile Chelsea oynuyor.



Pazar akşamı ise Liverpool ile Tottenham en büyük kupa için final oynayacaklar.



Aslına bakarsanız, Liverpool ile Tottenham'ın oynayacakları bu final, bizim ülkemizde bir takımı çok yakından ilgilendiriyor.



Fenerbahçe'yi.



Diyeceksiniz ki; “Ne alaka”.



Efendim alakası şu:



Şampiyonlar Ligi finali oynayacak bu iki takım ile Fenerbahçe'nin ortak bir özelliği var.



Her üç takımda da Damien Comolli sportif direktörlük yaptı.



Şaka yapmıyorum.



Comolli, 11 yıl öncesine kadar Tottenham'ın sportif direktörü idi. Yani 2005 ile 2008 arasında Hotspur'un “Futbol operasyonlarından sorumlu” profesyoneliydi.



2011-2012 yıllarında ise yani bundan tam 7 yıl önce de Liverpool'un “Profesyonel Futbol Direktörü” olarak görev yaptı.



Gerçi her iki görevden de kovularak ayrıldı ama önemli değil.



Sonuç olarak birini 11 yıl, diğerini 8 yıl önce yönettiği iki takım pazar akamı Şampiyonlar Ligi finali oynayacaklar.



Demek ki, Fenerbahçe de Comolli'yi kovduğu andan itibaren Şampiyonlar Ligi finali oynama potasına girecek.



Yani ilk Comolli'yi kovmak sonra da 10 yıl kadar dişini sıkmak gerekiyor.



Yani biraz sabır.



Sonra şahane bir kupa gelebilir.



İstatistik bilimi böyle söylüyor…



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