Beyaz Gazete Ana Sayfa

Abdullah Avcı Beşiktaş'a geliyor

Abdullah Avcı'yla her konuda anlaşan Beşiktaş yönetimi, 55 yaşındaki teknik adamın Göksel Gümüşdağ'ı ikna etmesini bekliyor.

Spor / 29 Mayıs 2019 Çarşamba 14:42
Abdullah Avcı Beşiktaş'a geliyor

Şenol Güneş'in A Milli Takıma gitmesinin ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman gözünü Abdullah Avcı'ya dikti.

55 yaşındaki teknik adamla her konuda anlaşan siyah-beyazlılar, Avcı'nın Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ı ikna etmesini bekliyor.

Tecrübeli teknik adamı mutlaka takımın başında görmek isteyen Başkan Fikret Orman'ın Avcı için tazminat bile ödeyebileceği belirtildi.

Bilindiği gibi başarılı teknik adamın Başakşehir'le 5 yıllık anlaşması bulunuyor.



500 BİN EURO TEKLİF EDİLECEK

Orman'ın sözleşmesiyi feshetmesi için Başakşehir'e 500 bin euro teklif etmeye hazır olduğu belirtildi. Beşiktaş, Avcı'ya ise yıllık 2 milyon euro maaş verecek.

Gümüşdağ'ın Avcı'dan gelen istek üzerine, takımın başında kalması için diretmesi beklenmiyor.

Aksi bir durumda ise Abdullah Avcı'nın sözleşmesini feshedip Beşiktaş'a imza atacağı öğrenildi.

Fikret OrmanTeknik DirektörŞenol GüneşGöksel GümüşdağAbdullah Avcı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar