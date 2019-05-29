Abdullah Avcı Beşiktaş'a geliyor

Şenol Güneş'in A Milli Takıma gitmesinin ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman gözünü Abdullah Avcı'ya dikti.



55 yaşındaki teknik adamla her konuda anlaşan siyah-beyazlılar, Avcı'nın Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ı ikna etmesini bekliyor.



Tecrübeli teknik adamı mutlaka takımın başında görmek isteyen Başkan Fikret Orman'ın Avcı için tazminat bile ödeyebileceği belirtildi.



Bilindiği gibi başarılı teknik adamın Başakşehir'le 5 yıllık anlaşması bulunuyor.







500 BİN EURO TEKLİF EDİLECEK



Orman'ın sözleşmesiyi feshetmesi için Başakşehir'e 500 bin euro teklif etmeye hazır olduğu belirtildi. Beşiktaş, Avcı'ya ise yıllık 2 milyon euro maaş verecek.



Gümüşdağ'ın Avcı'dan gelen istek üzerine, takımın başında kalması için diretmesi beklenmiyor.



Aksi bir durumda ise Abdullah Avcı'nın sözleşmesini feshedip Beşiktaş'a imza atacağı öğrenildi.