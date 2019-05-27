Süper Lig'de 2018-2019 sezonu dün oynanan karşılaşmaların ardından resmen bitti. Sezonun en başarılı ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıktan sonra 22. şampiyonluğunu ilan ederek 2 kupayı da kazanan Galatasaray oldu. Ligi 2. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde boy göstererek Devler Ligi'ne katılma mücadelesi sergileyecek. Beşiktaş'ın 3., Trabzonspor'un da 4. olduğu sezonda, Akhisarspor, BB Erzurumspor ve Bursaspor küme düşen ekipler oldu. Ligin ilk yarısını 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe ise, ikinci yarıdaki performansıyla 11 sıra birden yükselerek sezonu 6. sırada tamamladı. 69 puanla şampiyon olan Galatasaray, Süper Lig'in 18 takımla oynanmaya başlamasından bu yana en az puan toplayarak şampiyonluğunu ilan eden ekip oldu.







Küme düşen ilk şampiyon



Ligde küme düşen ekipler dün netleşti. Bu sezon oynadığı 34 lig maçında 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 19 yenilgi alan Akhisarspor, 32. haftada oynadığı Fenerbahçe maçının ardından matematiksel olarak ligden düşen ilk takım olmuştu. Küme düşen diğer 2 ekip ise dün netleşti. Sezon başında Süper Lig'e yükselen ve özellikle ikinci yarıda düşmemek için umutlanan BB Erzurumspor'un çabaları ligde kalmasına yetmedi. Son maçında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda mağlup etmesine karşın, Göztepe'nin sahasında Ankaragücü'nü 2-1 yenmesiyle birlikte küme düşen Bursaspor, Süper Lig'de düşen ilk şampiyon olarak tarihe geçti. 2004 yılında küme düşen ve 2006 yılında geri dönen Bursaspor, 2009-2010 sezonunda ligi zirvede tamamlayarak, 4 büyüklerin ardından şampiyonluk yaşayan ilk takım olmuştu. Bursaspor, bu sezon ligden düşerek küme düşen ilk şampiyon oldu.







Diagne tarihe geçti



Galatasaray'ın devre arasında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Diagne, attığı 30 golle lig tarihine geçti. Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 29 gol atarak gol kralı olan ve şampiyonlukta büyük katkısı olan Bafetimbi Gomis, attığı gol sayısıyla Süper Lig'in en çok gol atan yabancı oyuncusu olmuştu. Bu sezon ise bir başka Galatasaraylı golcü, Gomis'i geride bırakarak rekorun yeni sahibi oldu. Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa formasıyla 20 gol atan ve ikinci yarıda Galatasaray'da 10 gol bularak gol sayısını 30 yaparak gol kralı olan Diagne, Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu olma başarısını da elde etti. Diagne'yi 17 gol atan Çaykur Rizesporlu Vedat Muriqi takip etti.







En çok berabere kalan takım Konyaspor oldu



Ligi 44 puanla 8. sırada tamamlayan Atiker Konyaspor, bu sezon 17 maçta puanları rakibiyle paylaşarak en çok berabere kalan ekip oldu. Ligde oynadığı maçların yarısından 1 puanla ayrılan Atiker Konyaspor, 9 galibiyet ve 8 mağlubiyet alarak ligi 8. sırada tamamladı. Ligde bu sezon en az berabere kalan ekip ise 5 maçla Göztepe oldu. Son maçında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek ligde kalan İzmir ekibi, 11 galibiyet ve 18 yenilgi aldı.









En genç oyuncu Fehmi, en tecrübeli ise Emre Belözoğlu



Süper Lig'de bu sezon forma giyen en genç isim Antalyaspor'un 2003 doğumlu forvet oyuncusu Fehmi Koç oldu. Koç, Antalyaspor formasıyla bu sezon ligde 1, Türkiye Kupası'nda da 3 maça çıktı. Ligde en forma giyen en yaşlı isim ise Medipol Başakşehir'in Kaptanı Emre Belözoğlu oldu. 38 yaşındaki milli oyuncu bu sezon turuncu-lacivertli formayı ligde 24 maçta sırtına geçirdi.







Kendi kalesine en çok golü Beşiktaş attı



Süper Lig'de bu sezon Beşiktaş kendi kalesine attığı 3 golle bu alanda zirvede yer aldı. Beşiktaş'ı 2'şer golle Akhisarspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Göztepe, Trabzonspor, Ankaragücü ve Fenerbahçe izledi. Bu sezon kalesinde hata yapmayan 4 kulüp ise Başakşehir, Alanyaspor, Sivasspor ve Galatasaray oldu. Öte yandan Erzurumspor ve Beşiktaş, rakip takımların kendi kalesine attığı 3 golle bu alanda en çok sevinç yaşayan iki kulüp oldu.







Bin 316 sarı, 79 kırmızı kart çıktı



Süper Lig'de bu sezon oynanan 306 karşılaşmada toplam bin 316 sarı kart, 39'u direkt olmak üzere 79 kırmızı kart çıktı. Ligde centilmenlik tablosunda zirve ise 67 puanla Trabzonspor yer aldı. Bordo-mavililer bu sezon hiç kırmızı kart görmezken, ligi 67 sarı kart ile tamamladı. Centilmenlik tablosunda son sıra ise Fenerbahçe'nin oldu. Sarı-lacivertliler bu sezon 80 sarı, 9 da kırımızı kart gördü. Süper Lig'de bu sezon en çok sarı kart gören oyuncu 12 kartla Bursasporlu Aytaç Kara oldu. Kara'yı 11'er sarı kartla, Caner Erkin, Lokman Gör, Yusuf Yazıcı ve Emre Belözoğlu takip etti.



Ligde en çok düdüğü Cüneyt Çakır çaldı



Süper Lig'de bu sezon en çok düdük çalan hakem Cüneyt Çakır oldu. FIFA kokartlı Çakır, bu sezon 25 maçta görev aldı. Çakır bu maçlarda 98 sarı 3 kez de kırmızı kart çıkardı. Tecrübeli hakemi 23 maç yöneten Mete Kalkavan ve 21 maçta düdük çalan Fırat Aydınus takip etti. Fırat Aydınus gösterdiği 10 kırmızı kartla bu sezon kırmızı kartına en çok başvuran hakem oldu. En çok sarı kartı ise 117 kartla Ali Palabıyık gösterdi.



En çok tartışılan konu VAR



Süper Lig'de bu sezon ilk kez uygulamaya koyulan VAR sistemi, 34 hafta boyunca tartışma konusu oldu. Ligde mücadele eden hemen hemen her kulüp, VAR uygulamalarında objektif olunmadığı iddiasında bulundu.



Süper Lig'den kısa kısa notlar



Medipol Başakşehir'in kalecisi Mert Günok, görev aldığı 34 maçın 17'sinde kalesini gole kapayarak bu alanda zirvede yer aldı.



Yeni Malatyaspor'un başarılı kalecisi Fabien Farnolle bu sezon kurtardığı 5 penaltıyla en çok beyaz noktada takımının kurtaran isim oldu.



Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sol beki Leo Schwechlen, bu sezon 34 maçın 34'ünde de 90 dakika sahada kalan tek futbolcu oldu.



En çok galibiyet alan takım, 20 kezle Galatasaray olurken, en az maç kazanan takım ise son sıradaki Akhisarspor oldu.



Ligi son sırada bitiren Akhisarspor, -21 averajla en kötü gol istatistiğine sahip takım olurken, Akhisarspor'u, ligi 7. sırada tamamlayan Antalyaspor takip etti. Güney ekibi sezonu -16 averajla tamamladı.