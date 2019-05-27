Beşiktaş’ta teknik direktör konusu çözüme kavuşuyor. Şenol Güneş’in görevini tamamlamasının ardından koltuğu yeni bir isme devretmek için çalışmalarına başlayan siyah-beyazlılar, Abdullah Avcı’da karar kıldı. Tecrübeli çalıştırıcıyla birçok yönetici bireysel anlamda uzun süredir dirsek temasında. Ancak şu ana kadar resmi teklifte bulunmayan Beşiktaş, bu hafta yapılacak olan yönetim kurulu toplantısının ardından Abdullah Avcı’ya resmi teklifini yapacak. Takımı Avcı’ya emanet etmek isteyen yönetim, tecrübeli teknik adama 3 yıllık kontrat imzalatmayı planlıyor. Bilindiği gibi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın yanı sıra, birçok siyah-beyazlı yöneticinin Abdullah Avcı’yla yakın dostluğu bulunuyor. Avcı da, yönetim kurulunu yakından tanıdığı Beşiktaş’a gelmek istiyor.