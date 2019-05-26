Süper Lig'de küme düşen takımlar netleşti

Süper Lig'in son haftasında nefes kesen küme düşme mücadelesinden Göztepe galip çıktı. İzmir ekibi, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup edince Bursaspor ve Erzurumspor, Spor Toto 1. Lig'e düştü.



ŞAMPİYON BURSA, KÜME DÜŞTÜ



2003-2004 yılında Süper Lig'den düşen, 2005-2006'da yeniden dönen Bursaspor, 2009-2010 sezonunda ise şampiyonluk sevinci yaşamıştı. 5. büyük olarak adlandırılan Bursaspor, küme düştü.



Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenen Bursaspor, ligi 37 puanla bitirdi ancak 38 puanlı Göztepe'nin arkasında kalarak lige veda etti.







DADAŞ, LİGDE 1 YIL KALABİLDİ



Geçen sezon Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'un macerası kısa sürdü. Sezon genelinde küme hattından çıkamayan Dadaşlar, Kayseri deplasmanında 2-0 kazanmasına rağmen 35 puanla Spor Toto 1. Lig'e düştü.



Böylece Akhisarspor'un ardından küme düşen diğer takımlar Bursaspor ile Erzurumspor oldu.









