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Süper Lig'de küme düşen takımlar netleşti

Akhisarspor'un ardından Süper Lig'e Erzurumspor ve Bursaspor veda etti.

Spor / 26 Mayıs 2019 Pazar 23:40
Süper Lig'de küme düşen takımlar netleşti

Süper Lig'in son haftasında nefes kesen küme düşme mücadelesinden Göztepe galip çıktı. İzmir ekibi, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup edince Bursaspor ve Erzurumspor, Spor Toto 1. Lig'e düştü.

ŞAMPİYON BURSA, KÜME DÜŞTÜ

2003-2004 yılında Süper Lig'den düşen, 2005-2006'da yeniden dönen Bursaspor, 2009-2010 sezonunda ise şampiyonluk sevinci yaşamıştı. 5. büyük olarak adlandırılan Bursaspor, küme düştü.

Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenen Bursaspor, ligi 37 puanla bitirdi ancak 38 puanlı Göztepe'nin arkasında kalarak lige veda etti.



DADAŞ, LİGDE 1 YIL KALABİLDİ

Geçen sezon Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'un macerası kısa sürdü. Sezon genelinde küme hattından çıkamayan Dadaşlar, Kayseri deplasmanında 2-0 kazanmasına rağmen 35 puanla Spor Toto 1. Lig'e düştü.

Böylece Akhisarspor'un ardından küme düşen diğer takımlar Bursaspor ile Erzurumspor oldu.




AnkaragücüMalatyasporBursasporSüper LigErzurumspor


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