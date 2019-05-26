Beyaz Gazete Ana Sayfa

1024 kilometrelik umut yolculuğu

Bursaspor Spor Toto Süper Lig’deki en önemli maçına yarın Malatya deplasmanına çıkacak. Bursasporlu yaklaşık bin kişilik taraftar grubu ise Bin 24 kilometrelik uzaklıktaki kader maçına takımını yalnız bırakmamak için otobüslerle yola çıktı.

Spor / 26 Mayıs 2019 Pazar 01:49
1024 kilometrelik umut yolculuğu
Video için tıklayın

Spor Toto Süper Lig’in 34’ncü haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanında kader maçına çıkacak olan Bursaspor’u son maçında yalnız bırakmamak için yaklaşık bin kişilik taraftar grubu otobüslerle, Bin 24 kilometrelik yolculuklarına başladı.

Yolculuk öncesi İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına konuşan tribün lideri Selim Kurtulan, ‘’ Bugün buradan 13 otobüs kalkıyoruz. Sağolsun bazı taraftarlarımız kendi araçlarıyla, bazıları da uçakla Malatya’ya doğru yola çıktı. Biz bugüne kadar tüm deplasmanlara en az bin kişi gittik. Bu maça aynı şekilde bin kişi gidiyoruz. İnşallah 3 puan alırız. Ankaragücü’de bir puan alır inşallah ligde kalırız. Biz bunları hak etmiyoruz. Bu taraftar böyle şeyleri gerçekten hak etmiyor. Ama üzücüdür ki bu duruma geldik. İnşallah ligde kalırız. İnşallah yarınki son maçımızda da galip geliriz. Ligde kalırız’’ diye konuştu.

Toplanan yaklaşık bin kişilik taraftar grubu otobüslere binerken besteler söyledi, yoldan geçen araçlarındaki vatandaşlar ise kornolarla destek verdi.

İhlasYeni MalatyasporSpor TotoKader


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar