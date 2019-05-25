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Fenerbahçe'den UEFA açıklaması

Sarılacivertli kulübün açıklamasından:'Kulübümüz Yargı Dairesine sevk edilirken, olası UEFA gelirlerinden kesilmek üzere 2,5 milyon avro para cezası, daha önceki yıllarda olduğu gibi önümüzdeki iki sezon boyunca UEFA müsabakalarında yer alacak oyuncular için transfer ve kadro sayısındaki kısıtlamalara devam edilerek UEFA müsabakalarından men edilmemesi tavsiye edilmiştir'.

Spor / 25 Mayıs 2019 Cumartesi 11:49
Fenerbahçe'den UEFA açıklaması

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz Yargı Dairesine sevk edilirken, olası UEFA gelirlerinden kesilmek üzere 2,5 milyon avro para cezası, daha önceki yıllarda olduğu gibi önümüzdeki iki sezon boyunca UEFA müsabakalarında yer alacak oyuncular için transfer ve kadro sayısındaki kısıtlamalara devam edilerek UEFA müsabakalarından men edilmemesi tavsiye edilmiştir." denildi.

UEFA'nın dün Finansal Fair Play (FFP) anlaşmasındaki şartlara uymadığı gerekçesiyle bir üst kurula sevk ettiği Fenerbahçe Kulübünden açıklama geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2016 Mayıs ayında yapılan anlaşmaya göre, 2017-18 sezonu finansal sonuçlarında denk hesap açığı taahhüdümüz 10 milyon avro olarak belirlenmişti. Aynı sezon için denk hesap açığımızın 20 milyon avroyu aşması durumunda ise Yargı Dairesine sevk edilmemiz üzerine mutabakat sağlanmıştı. Anlaşma içerisindeki bu koşullara rağmen, söz konusu 2017-18 sezonu için, 57,5 milyon avro denk hesap açığı gerçekleşmiş ve kulübümüz bu sebeple Yargı Dairesi'ne sevk edilmiştir."

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Dairesinin 2018-2019 sezonunda alınan aksiyonlarla birlikte bilet ve forma satış gelirlerindeki artış, yeni sponsorluk anlaşmaları, 60 milyon avro tutarındaki sermaye artışı, bağış kampanyası, TFF ve Bankalar Birliği ile borç yapılandırma ve yeni finansal kontrol talimatı üzerindeki çalışmalar ile beklenmedik kur ve faiz artışlarını dikkate aldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kulübümüz Yargı Dairesine sevk edilirken olası UEFA gelirlerinden kesilmek üzere 2,5 milyon avro para cezası, daha önceki yıllarda olduğu gibi önümüzdeki iki sezon boyunca UEFA müsabakalarında yer alacak oyuncular için transfer ve kadro sayısındaki kısıtlamalara devam edilerek UEFA müsabakalarından men edilmemesi tavsiye edilmiştir."

Açıklamada, Türkiye Bankalar Birliğiyle yapılacak anlaşmanın ve Türkiye Futbol Federasyonunun yeni finansal kontrol mekanizmasının Haziran 2019'a kadar devreye girmesi durumunda, 2,5 milyon avro para cezasının da düşürülebileceği kaydedildi.

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