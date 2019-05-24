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Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!

A Milli Takım'ın Yunanistan, Özbekistan, Fransa ve İzlanda maçlarının aday kadrosu açıklandı

Spor / 24 Mayıs 2019 Cuma 13:34
Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!

A Milli Takımımızın Yunanistan ve Özbekistan ile oynayacağı özel maçlar ile 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile yapacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

Gökhan Akkan, Nazım Sangare, Umut Meraş ve Ömer Ali Şahiner ilk kez Milli Takıma çağrıldı. Şampiyon Galatasaray’dan sadece Emre Taşdemir listeye alındı.

Ozan Tufan, 13 Kasım 2017'den bu yana ilk kez ay-yıldızlı formayı giyecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:

KALECİLER: Fehmi Mert Günok, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

DEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Nazım Sangare, Ozan Muhammed Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Cengiz Umut Meraş, Emre Taşdemir, Hasan Ali Kaldırım

ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yunus Mallı, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Ömer Ali Şahiner


FORVET: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Güven Yalçın, Kenan Karaman

İşte Milli Takım'ın aday kadrosu:


Milli Takım


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