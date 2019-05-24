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Maradona tutuklandı!

Dünyaca ünlü futbolcu Diego Maradona, menajeri olduğu kulüp Dorados de Sinaloa için Meksika'dan ülkesi Arjantin'e dönerken havaalanında tutuklandı. İlişkileri 6 yıl süren, geçen yıl ayrıldığı eski kız arkadaşı Rocio Oliva, maddi tazminat davası açmıştı

Spor / 24 Mayıs 2019 Cuma 10:30
Maradona tutuklandı!

Dünyaca ünlü efsanevi futbolcu Diego Maradona'nın geçtiğimiz aralık ayında ayrıldığı 6 yıllık kız arkadaşı Rocio Oliva, efsane futbolcu için maddi tazminat davası açmıştı.

Maradona, menajeri olduğu kulüp Dorados de Sinaloa için Meksika'dan ülkesi Arjantin'e dönerken havaalanında yetkililer tarafından tutuklandı. Maradona'nın eski partnerine 5 milyon euro'luk borcu olması nedeniyle tutuklandığı belirtildi. Tarafların 13 Haziran'da mahkemeye çıkacağı belirtildi.

Öte yandan Arjantinli efsane Diego Maradona'nın hikayesi beyazperdeye taşındı. Yıldız futbolcuyu konu alan belgesel film, prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yaptı. Belgeselin yönetmenlik koltuğunda ise Oscar ödüllü Asif Kapadia var.

Belgesel FilmTazminat DavasıCannes Film FestivaliDiego MaradonaArjantin


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