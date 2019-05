Turabi Çamkıran servet kazandı!

Survivor yarışmasındaki şampiyonluklarıyla yıldızı parlayan Turbo lakaplı Turabi Çamkıran ABD'nin en çok izlenen yarışması The Challenge'a da damga vurdu.



Üç kez katıldığı Survivor sonrası The Challenge programına katılan Turabi bu yarışmada da şampiyon olarak büyük ödülü kazandı.



Turabi şampiyonluk sonrası 750.000 dolarlık (Yaklaşık 5 milyon TL) ödülün sahibi oldu.



Şampiyonluk sonrası açıklama yapan Turabi şu ifadeleri kullandı: "Türk olmak zordur, Dünya ile savaşırsın. Türk olmamak daha da zordur. Çünkü Türk’le savaşırsın. Birçok Ülkelerin yarıştığı DÜNYALAR SAVAŞINDA Türkiye adına savaşı ben Kazandım ve ŞAMPİYON oldum."



"Benim için yarıştan çok bi ONUR meselesiydi. Her ne olursa olsun omuzuna Türkiye Bayrağını takınca yükü ağır oluyor. Bu yük altında ezilmediğim için çok mutluyum. Bu yarışa sunulmamın en büyük nedeni 2 şampiyonluğumun olmasıdır."



"Bu yüzden bana 3 projesinde yer veren ağabeyim Acun Ilıcalı’ya ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan siz SEVENLERİME çok teşekkür ederim."



"Ayrıca Acun abi bi iddamız vardı; “3. defa şampiyon olamazsın”demiştin. Survivorda beni sağlığımdan dolayı geri çektiğin için o zaman ki dönem geçersiz olmuştur.Ki iyiki de oynatmadın belki de daha kötü olacaktım ve bu projede yer alamıyacaktım."



"Ben de sana daha büyük bir 3. Şampiyonlukla dönüyorum.Bence iddayı ben kazandım. Yine de büyüğüm olarak karar senin."



TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?



1987 yılında Mersin'in Erdemli ilçesinde dünyaya gelen Turabi Çamkıran, aslen Kahramanmaraşlıdır. Meslek olarak da terzilik yaparak geçimini sağlayan Turabi Çamkıran, amatör olarak tekvando, box ve muay thai ile ilgilenmiştir.



Profesyonel olarak “Muay Thai” yerinde öğrenme isteği ile Tayland’a gitti. Burada yerinde eğitim ile teknik ve fiziğini geliştirerek dövüşçüye dönüştü. Aynı zaman da MMA (kafes dövüşü) maçlarında da birçok ülkede müsabakalara katıldı.



Hiphop Street Dans haricinde Break Dans ve birçok farklı dans türünü başarı ile yapan Turabi Çamkıran, 2008 yılında "Benimle Dans Eder Misin" adlı yarışmaya katıldı. 2013 yılında Acun Ilıcalı’nın hazırladığı ve jüri üyeliğinde Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Eser Yenenler’in olduğu “Yetenek Sizsiniz Türkiye” adlı yarışmada da boy gösteren Çamkıran, 2014 yılında katıldığı Survivor'da sezonu şampiyon olarak tamamladı. Ardından 2015 yılında Survivor All Star’a katılan Çamkıran, yine birincilik koltuğunda yer aldı.



"Kertenkele" adlı televizyon dizisinin oyuncu kadrosuna 52. bölümden itibaren dahil olan Turabi Çamkıran bu dizide Timur Acar, Dilşad Şimşek, Şemsi İnkaya, Sinan Çalışkanoğlu, Sera Tokdemir, Umut Oğuz, Mehtap Bayri, Eda Özerkan, Selahattin Taşdöğen, Gafur Uzuner ile birlikte rol aldı. 2018 yılında 3. defa Survivor kadrosuna dahil olan Turabi Çamkıran, "3 benim uğurlu sayım, neden 3’te 3 olmasın" sözleriyle ne kadar iddialı olduğunu gösterdi.