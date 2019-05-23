Nihat Özdemir, TFF Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Nihat Özdemir, federasyonun 1 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu resmen açıkladı.



Futbolun yeni patronu olmak için adaylığını açıklayan Özdemir, 'Projeleri devam ettirmek, yeni projeler üretmek için 1 Haziran'da yapılacak TFF başkanlık seçimine adayım. 4 yıl Türk futbolunu yönetmeye talibim. Tecrübem, bilgim, enerjimle Türk futboluna hizmet etmek istiyorum.' dedi.