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Kayserispor Karaman ile anlaştı

İstikbal Mobilya Kayserispor, teknik direktör Hikmet Karaman ile prensip anlaşmasına vardı.

Spor / 23 Mayıs 2019 Perşembe 15:33
Kayserispor Karaman ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında sahasında oynayacağı B.B.Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor, 3 puanı hanesine yazdırmanın hesabını yaparken kulüp Başkanı Erol Bedir, teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaşmaya vardıklarını söyledi.

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Önümüzdeki sezon içinde birlikte çalışma konusunda teknik direktör Hikmet Karaman ile prensip anlaşmasına vardık. Sayın Hikmet Karaman’dan transfer konusunda gerekli rapor alınmış ve çalışmalara başlanmıştır. Sözleşmesi biten ve uzatmak istediğimiz oyuncularla gerekli görüşmeler sürmektedir. Ayrıntılar, hafta sonu oynayacağımız maçtan sonra kamuoyuyla paylaşılacak ve ilerlemeler konusunda bilgi verilecektir" dedi.

Başkan Erol Bedir, Bernard Mensah’ın transferi ile ilgili olarak da, "Ciddi bir ilerleme sağlanmış, hem kendisiyle mutabık kalınmış hem de kulübü Atletico Madrid ile bonservis görüşmeleri olumlu sonuçlanmış olup, detaylar görüşülmektedir" açıklaması yaptı.

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