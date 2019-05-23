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İşte Fatih Terim'in istediği transferler!

Süper Lig'in bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.

Spor / 23 Mayıs 2019 Perşembe 10:55
İşte Fatih Terim'in istediği transferler!

Şampiyonlar Ligi'nde hüsran yaşamak istemeyen Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Fatih Terim, bu kez işi sıkı tutuyor. İmparator, yönetimle yaptığı görüşmede isteklerini dile getirdi. Alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen Terim, Feghouli'nin kesinlikle takımda kalması gerektiğini vurguladı.

ÖNCELİK HENRY ONYEKURU

Yönetimden Onyekuru'nun yeniden kiralanmasını talep eden Fatih Terim, Armindo Bruma ve Ryan Babel'in de kadroya katılmasını istedi. İmparator'un bu taleplerine olumlu yanıt veren Sarı-Kırmızılı yönetim, çalışmalarını hızlandırdı. İlk olarak Everton'la Onyekuru için yeniden temasa geçildi. Alman devi Bayern Münih'le de adı anılan Nijeryalı oyuncu için tüm şartlar zorlanacak. Transferin bayramdan sonra netleşmesi bekleniyor.



BRUMA DÜNDEN RAZI

Başkan Mustafa Cengiz'in direktifleri doğrultusunda 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın Ryan Babel'in menajeriyle bir araya geldiği ve tüm konularda anlaştığı da gelen bilgiler arasında…

Bu sezon Leipzig'de fazla forma şansı bulamayan ve Alman ekibinden ayrılmak isteyen Bruma için de lig sonunda harekete geçilecek. Fatih Terim'in eski öğrencisini aradığı ve söz aldığı belirtildi. Bir aksilik yaşanmaması halinde Cim Bom'un kanatları seneye bu 4 isimden oluşacak.

Teknik DirektörMustafa CengizFatih TerimAbdurrahim AlbayrakGalatasaray


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