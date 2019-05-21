Galatasaray'a para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray’a 60 bin TL para cezası verdi. Sarı-kırmızılı takım, cezayı Ziraat Türkiye Kupası finalinde taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle aldı. PFDK’dan karara ilişkin yapılan açıklama şöyle:



"Galatasaray’ın, 15.05.2019 tarihinde oynanan Akhisarspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 60 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."