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Galatasaray'a para cezası

PFDK, Galatasaray’a Ziraat Türkiye Kupası finalinde taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle 60 bin TL para cezası verdi.

Spor / 21 Mayıs 2019 Salı 15:16
Galatasaray'a para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray’a 60 bin TL para cezası verdi. Sarı-kırmızılı takım, cezayı Ziraat Türkiye Kupası finalinde taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle aldı. PFDK’dan karara ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray’ın, 15.05.2019 tarihinde oynanan Akhisarspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 60 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Profesyonel Futbol Disiplin KuruluZiraat Türkiye KupasıPara CezasıGalatasaray


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