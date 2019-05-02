Pazar günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisini Bülent Yıldırım yönetecek.
Şampiyonluk yolunda kritik derbinin hakemi belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.
Süper Lig'in 31. haftasının programı ve görev alacak hakemler şöyle;
YARIN
20.30 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
4 MAYIS CUMARTESİ
16.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor: Cüneyt Çakır
19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halis Özkahya
5 MAYIS PAZAR
16.00 Akhisarspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek
16.00 Göztepe - Antalyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Bülent Yıldırım
6 MAYIS PAZARTESİ
20.00 Aytemiz Alanyaspor - Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy
20.00 Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Fırat Aydınus