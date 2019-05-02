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Derbinin hakemi belli oldu

Pazar günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisini Bülent Yıldırım yönetecek.

Spor / 02 Mayıs 2019 Perşembe 12:19
Derbinin hakemi belli oldu

Şampiyonluk yolunda kritik derbinin hakemi belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Süper Lig'in 31. haftasının programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN

20.30 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

4 MAYIS CUMARTESİ

16.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor: Cüneyt Çakır

19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halis Özkahya

5 MAYIS PAZAR

16.00 Akhisarspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek

16.00 Göztepe - Antalyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Bülent Yıldırım

6 MAYIS PAZARTESİ

20.00 Aytemiz Alanyaspor - Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy

20.00 Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Fırat Aydınus

Çaykur RizesporBülent Yıldırımİstikbal MobilyaYeni MalatyasporMedipol Başakşehir


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