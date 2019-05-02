Şampiyonluk yolunda kritik derbinin hakemi belli oldu.



Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.



Süper Lig'in 31. haftasının programı ve görev alacak hakemler şöyle;



YARIN



20.30 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler



4 MAYIS CUMARTESİ



16.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa



16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor: Cüneyt Çakır



19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halis Özkahya



5 MAYIS PAZAR



16.00 Akhisarspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek



16.00 Göztepe - Antalyaspor: Mete Kalkavan



19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Bülent Yıldırım



6 MAYIS PAZARTESİ



20.00 Aytemiz Alanyaspor - Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy



20.00 Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Fırat Aydınus