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Şampiyon Galatasaray!

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir’i 2-1 yenerek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Spor / 19 Mayıs 2019 Pazar 20:02
Şampiyon Galatasaray!
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Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Galatasaray, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğa ulaştı.

GALATASARAY ÜST ÜSTE 2. KEZ ŞAMPİYON OLDU

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Medipol Başakşehir, maçı 2-1'lik skorla kazandı ve 2018-2019 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti.

Sarı Kırmızılı ekip böylece 2 sene üst üste şampiyon olmayı başardı.


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