Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Galatasaray, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğa ulaştı.



GALATASARAY ÜST ÜSTE 2. KEZ ŞAMPİYON OLDU



Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Medipol Başakşehir, maçı 2-1'lik skorla kazandı ve 2018-2019 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti.



Sarı Kırmızılı ekip böylece 2 sene üst üste şampiyon olmayı başardı.





