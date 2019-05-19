Muslera tarihe geçti

Spor Toto Süper Lig'de 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera ayrı bir gururu daha yaşadı. Süper Lig tarihinde sarı-kırmızılı takımla 5. şampiyonluğunu kazanan Uruguaylı file bekçisi, bu alanda ligde en çok şampiyonluk yaşayan yabancı oyuncu olarak adını tarihe kazdı.



HAGİ VE POPESCU TAKİPTE



Muslera'yı bu alanda 4'er kupa zaferiyle Popescu ve Hagi takip etti.





