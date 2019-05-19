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Muslera tarihe geçti

Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, bu sene yaşadığı 5. zaferle Süper Lig’de tarihinde en çok şampiyonluk kazanan yabancı futbolcu olarak tarihe geçti.

Spor / 19 Mayıs 2019 Pazar 22:17
Muslera tarihe geçti

Spor Toto Süper Lig'de 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera ayrı bir gururu daha yaşadı. Süper Lig tarihinde sarı-kırmızılı takımla 5. şampiyonluğunu kazanan Uruguaylı file bekçisi, bu alanda ligde en çok şampiyonluk yaşayan yabancı oyuncu olarak adını tarihe kazdı.

HAGİ VE POPESCU TAKİPTE

Muslera'yı bu alanda 4'er kupa zaferiyle Popescu ve Hagi takip etti.


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Spor TotoSüper LigFernando Muslera


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