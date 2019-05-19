Beyaz Gazete Ana Sayfa

Galatasaray'da sezonun yıldızı Feghouli

Başakşehir'i yenen Galatasaray, Süper Lig'de 22 kez şampiyon oldu. Sarı-kırmızılı ekibin zafer yürüyüşünde başrol oynayan isim ise Feghouli oldu.

Spor / 19 Mayıs 2019 Pazar 21:33
Galatasaray'da sezonun yıldızı Feghouli

Galatasaray'a 2017 yaz transfer döneminde gelen Cezayirli yıldız geçen sezon beklentilerin altında kalsa da bu yıl tam anlamıyla patlama yaptı.

40 maçta 13 gol 7 asistlik performans sergileyen Feghouli, şampiyonluğun mimarlarından biri oldu.

SEZONUN İLK BÖLÜMÜNDE YEDEK BEKLEDİ

Galatasaray'ın deneyimli hocası Fatih Terim, ligin ilk 11 haftalık diliminde Feghouli'ye neredeyse hiç şans vermedi.

Oyuna sonradan giren ve çok az süre alan 30 yaşındaki futbolcu fizik olarak kendini topladı ve 12. haftadan itibaren aldığı formayı bırakmadı.



TERİM GİTMESİNE İZİN VERMEDİ

Galatasaray devre arasında Ozan Kabak'ı 11 milyon euro, Rodrigues'i ise 9 milyon euroya sattı. Ocak ayının gözde isimlerinden biri olan Feghouli için de Suudi Arabistan ekipleri devreye girdi ancak Terim, 'Sana ihtiyacım var' diyerek yıldız ismin gitmesine izin vermedi.

Feghouli, hocasının güvenini boşa çıkarmadı. Ligin ikinci yarısında yükselen form grafiğini skora da yansıtan Feghouli, Bursaspor, Rizespor ve şampiyonluk maçında Başakşehir'e attığı kritik gollerle şampiyonlukta kilit rol oynadı.

Süper Lig'de 9 gol 6 asistlik katkı yapan yıldız kanat oyuncusu, Türkiye Kupası'nda 3, Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 gol attı.

Başakşehir'in attığı tweet dalga konusu oldu! Başakşehir'in attığı tweet dalga konusu oldu! Muslera tarihe geçti Muslera tarihe geçti Abdullah Avcı'dan maç sonu açıklamalar Abdullah Avcı'dan maç sonu açıklamalar TFF'den Galatasaray'a kutlama mesajı TFF'den Galatasaray'a kutlama mesajı Şampiyonlukla gelen müthiş para! Şampiyonlukla gelen müthiş para! Fenerbahçe'nin paylaşımı akıllara geldi! Fenerbahçe'nin paylaşımı akıllara geldi! Galatasaray'da sezonun yıldızı Feghouli Galatasaray'da sezonun yıldızı Feghouli Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı tebrik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı tebrik etti Fatih Terim 19. şampiyonluğu! Fatih Terim 19. şampiyonluğu! Fatih Terim tribüne gönderildi Fatih Terim tribüne gönderildi

Fatih TerimBursasporGalatasaraySuudi ArabistanYükselen


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar