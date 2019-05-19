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Final maçının VAR'ı Ali Palabıyık

Süper Lig’in 33. haftasında kazananın şampiyonluğunu ilan edeceği Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının VAR’ı Ali Palabıyık oldu.

Spor / 19 Mayıs 2019 Pazar 12:28
Final maçının VAR'ı Ali Palabıyık

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, bu akşam sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak ve kazananın şampiyon olacağı mücadelede Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak zorlu müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i de Ali Palabıyık oldu. Riva TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak ise Arda Kardeşler ve Mustafa Emre Eyisoy görev yapacak.


Hasan DoğanMustafa Emre EyisoyMedipol BaşakşehirAli PalabıyıkCüneyt Çakır


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