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Fenerbahçe'nin paylaşımı akıllara geldi!

Galatasaraylı taraftarlar, 5 yıldır mutlu sona ulaşamayan Fenerbahçe'nin yıllar evvel sosyal medya hesabından paylaştığı "4. yıldız yükleniyor" şeklindeki paylaşımını yeniden gündeme getirdi.

Spor / 19 Mayıs 2019 Pazar 21:45
Fenerbahçe'nin paylaşımı akıllara geldi!

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu.

Sahasında ağırladığı Başakşehir'i mağlup ederek mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı takım, böylece şampiyonluk sayısını 22'ye çıkardı.

19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe'yle arasındaki farkı açan Cimbom'da taraftarlar, ezeli rakibine gönderme yapmayı ihmal etmedi.

2014 yılında resmi Twitter hesabından '4. yıldız yükleniyor' şeklinde bir paylaşım yapan sarı-lacivertliler, o tarihten bu yana şampiyon olamıyor.

Kanarya'nın bu paylaşımını her sezon gündeme getiren Galatasaraylı taraftarlar, bu yıl da aynı geleneği sürdürdü.

Sosyal medyada 'Neredeyse 5. yıldızı takacağız, Fenerbahçe'nin 4. yıldızı hala yükleniyor' şeklinde yorumlarda bulunan futbolseverler, sarı-lacivertli renklere gönül veren taraftarları bir kez daha kızdırdı.


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