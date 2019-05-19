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Fatih Terim tribüne gönderildi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir maçının 78. dakikasında Başakşehir Yardımcı Antrenörü Orhan Ak ile tartıştı. Karşılaşmanın 80. dakikasında ikili hakem tarafından tribüne gönderildi.

Spor / 19 Mayıs 2019 Pazar 20:55
Fatih Terim tribüne gönderildi

Galatasaray- Başakşehir mücadelesi 2-1 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğü ile devam ederken, yedek kulübeleri tekrar birbirine girdi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın 78. dakikasında Medipol Başakşehir Yardımcı antrenörü Orhan Ak ile tartışma yaşadı. Yaşanan olayların ardından Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ve yardımcı antrenör Hasan Şaş ile Ümit Davala Medipol Başakşehir'de ise yardımcı antrenör Orhan Ak hakem Cüneyt Çakır tarafından tribüne gönderildi.

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