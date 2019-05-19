Başakşehir'in attığı tweet dalga konusu oldu!

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir'i 2-1 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray, 8 puan gerisinde kaldığı rakibini Süper Lig'in bitimine 1 hafta kala geride bıraktı. Maç öncesi Başakşehir'in resmi Twitter hesabından atılan bir tweet ise sosyal medyada çok konuşuldu.



'ŞAMPİYONLUK SABAHINA UYANMAMIŞTIK'



Bu sabah Başakşehir, sosyal medyadan 'Daha önce hiç şampiyonluk sabahına uyanmamıştık...' tweeti atmıştı. Galatasaray taraftarı maçın bitiş düdüğünün ardından Galatasaraylı sosyal medya kullanıcıları bu tweeti tiye aldı. Başakşehir'in tweetini Galatasaraylı kullanıcılaryorum yağmuruna tuttu.













