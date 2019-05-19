Anadolu Efes ikinci oldu!

Karşılaşmaya iyi başlayan taraf Rus ekibi CSKA Moskova olurken ilk çeyreği de 29-20 önde tamamladı. İkinci çeyrekte oyun üstünlüğünü eline alan temsilcimiz Anadolu Efes farkı 2 sayıya düşürerek devre arasına 42-44 geride girdi. 3. çeyrekte öne de geçmeyi başaran Anadolu Efes çeyreğin sonunda üstünlüğünü koruyamadı ve 62-68'le son çeyreğe girildi. Karşılıklı basketlerle geçilen son çeyreğin ilk bölümünde temsilcimiz farkın artmasına izin vermezken, çeyreğin sonunda oyunda üstünlüğü eline alan CSKA Moskova farkı korudu ve maçı 83-91 kazanarak THY Euroleague'de şampiyon oldu.







Anadolu Efes 83-91 CSKA Moskova



1. çeyrek: 20-29

İlk yarı: 42-44

3. çeyrek: 62-68