İş adamı Yakup Ağca, Beylikdüzü West Marina’da yer alan bir restaurantta iftar programı düzenledi.



İftar yemeğine Mustafa Kocabey, Muhammet Altıntaş, Benhur Babaoğlu, Taner Alpak gibi eski futbolcuların yanı sıra Venezuela Milli Takımı’nın formalarını üreten MetsSpor Yönetim Kurulu Başkanı Fazlıhan Carus da katıldı.



Burada açıklamalarda bulunan Carus, “Samsun’da spor malzemeleri, takımların forma üretimlerini yapıyoruz. Aynı zamanda Diadora markasının Türkiye distribütörüyüz. İtalya’da müşterimiz olan bir firmanın Venezuela Milli Takımı için hızlı bir şekilde forma talep etmesiyle ortaya çıkan bir hikayemiz var. 10 gün gibi kısa bir sürede Venezuela Milli Takımı’nın formalarını yapıp teslim ettik ve şu anda da yüklü adette onlar için formalar yapıyoruz. Aynı zamanda kısa vadede Türkiye ile olan ilişkiler, orada siyasi kriz yaşanması ve bizim de Türkiye olarak oradaki yönetimi desteklememiz ve bu formaları da Türkiye’de üretiyor olmamız çok anlamlı oluyor bu dönemde. Haziran’da Copa America’da oynayacaklar. Brezilya ile aynı gruptalar ve ilk maçta da bizim Samsun’da ürettiğimiz formaları giyecekler" dedi.



"Süper Lig kulüpleriyle görüşüyoruz"



Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig kulüpleriyle de forma tedarik anlaşması konusunda görüşme halinde olduklarını aktaran Carus, "Karabükspor, Sakaryaspor, Halkbank Voleybol Takımı ve birçok BAL Ligi takımlarının ürünlerini tedarik ettik. Bu yıl hedeflerimizi yükseltip Süper Lig’de ve 1. Lig’deki kulüplerle görüşmeler halindeyiz. Türkiye iç pazarında da çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bunun da inşallah bu sezon meyvelerini alacağız" ifadelerini kullandı.



“Biz markalaşmayı başaramadık”



Türkiye’de spor giyim üzerine kendi markalarını yapma düşüncesi içerisinde olup olmadıkları yönünde gelen bir soruya ise Fazlıhan Carus, "Bu benim en büyük üzüntüm. Hep insanların yabancı markalara olan hayranlığını görüyorum. Biz de dönem dönem bunları kullanıyoruz ama bunu ciddi şekilde düşündüğünüzde her şey bizde, işçilik bizde, en kaliteli kumaş bizde. Bugün ev sahibimiz olan Fersan Tekstil’in sahibi Yakup Ağca da bu konuda bir numara. Ama biz markalaşmayı başaramadık. Bunun için de devletin ciddi destek vermesi gerekiyor. Çünkü uluslararası markaların çok ciddi bütçeleri var. Eğer bu fırsatlar bize tanınırsa çok kısa sürede büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyorum" diye cevap verdi.



Carus, en büyük hayalinin de A Milli Futbol Takımı’nı bir Türk markasıyla giydirmek olduğunu söyledi.



Yakup Ağca: "Spor giyimle ilgili çok ciddi atılımlar var"



Borussia Dortmund, Arsenal, Juventus, Milan gibi Avrupa’nın önde gelen takımlarının formalarının Türkiye’de üretildiğini dile getiren Yakup Ağca, "Bugün eski futbolcularımız, yöneticilerimiz, meslektaşlarımız güzel bir iftar yaptık. Samsun’da ihracata yeni başlayan Fazlıhan kardeşimizin de önü açık. Türkiye’de spor giyimle ilgili çok ciddi atılımlar var. O da bunun öncülerinden. Bugün sıkıntıda olan Venezuela’ya el attı ve ülke milli takımını giydiriyor. Borussia Dortmund, Arsenal, Juventus, Milan gibi büyük takımların forma üretimleri Türkiye’de yapılıyor. Galatasaray’a, Beşiktaş’a, Fenerbahçe’ye biz veriyoruz. 1. Lig ve 2. Lig takımları dahil bütün kumaşlar bizde üretiliyor. Forma ve spor giyim alanında çok ciddi atılım var ama eksiğimiz; Türkiye’de bu işi doğru düzgün yapan bir markamız yok. Bundan sonra bu işi başarma hedefimiz var. Hükümet nezdinde de dile getirip onlardan da destek alarak yapmaya çalışacağız" açıklamasında bulundu.