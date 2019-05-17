Galatasaray taraftarının sevgilisi Wesley Sneijder'in İstanbul'a gelişini haftalar öncesinde Türkiye'ye duyurarak adından söz ettiren Olkan Soycan, Wesley Sneijder'in iş ortağı Emre Borhan ile görüşerek Medipol Başakşehir maçında Sneijderin tribünde yer alacağı haberini verdi.



Dünyaca ünlü yıldız Wesley Sneijder, Galatasaray'ın şampiyonluk maçını izlemek için Türk Telekom Stadı'nda tribünde yer alarak eski takımına moral verecek. Tribünlerin büyük coşku ile karşılayacağı Sneijder ise çok heyecanlı olduğunu ve eski günleri özlediğini belirtti.



Ayrıca sosyal medya fenomeni 2,1 milyon takipçisi olan Olkan Soycan ise binlerce kişinin katıldığı Wesley Sneijder buluşmasının çekilişini Wesley Sneijder'in iş ortağı Emre Borhan ile canlı yayında yaparak çekilişi kazanan 2 talihli ismi dünya yıldızı ile buluşturacak. Wesley Sneijder pazar sabahı İstanbul'da olacak ve kendisini iş ortağı Emre Borhan ile birlikte sosyal medya fenomeni Olkan Soycan karşılayacak.



2013-2017 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen 34 yaşındaki Hollandalı yıldız, futbol yaşantısını Katar'ın Al Gharafa takımında sürdürüyor.